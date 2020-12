L’Inter di Conte si prepara ad affrontare a San Siro il Bologna per il terzo anticipo della decima giornata di Serie A. L’allenatore nerazzurro schiera Lukaku in coppia con Alexis Sanchez in attacco, Mihajlovic dopo aver lamentato la presenza di una “talpa” nello spogliatoio cambia a sorpresa la formazione adoperando la difesa a tre. Di seguito le scelte ufficiali:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Sanchez, Lukaku.

Bologna (3-4-1-2): Skorupski; Medel, Danilo, Tomiyasu; De Silvestri, Schouten, Svanberg, Hickey; Soriano; Barrow, Palacio.