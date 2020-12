Brutta notizia per gli attuali primi in classifica di questa Serie A: Simon Kjaer sarà fuori dalla disponibilità di mister Pioli per un tempo ancora non definito.

Il centrale difensivo dei rossoneri, in coppia fissa con Romagnoli, ha riportato “ una lesione di primo grado del muscolo retto femorale della coscia destra“, la cui gravità non è stata ancora accertata.