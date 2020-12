Unico obiettivo: vincere! C’è solo un risultato a disposizione dei nerazzurri per cercare di proseguire il cammino in Champions ed è quello che vede la vittoria per la squadra di Conte. Al 17′ sblocca la partita Darmian poi Lautaro spreca una chance per il raddoppio. Nel recupero pareggia Plea. Pari dopo 45 minuti. Così l’Inter sarebbe fuori dalla Champions e anche aritmeticamente fuori dall’Europa League.