Serie A Tim, i risultati finali: vincono Sassuolo e Roma! Pazza Inter con il Torino

Sono appena terminate le 4 gare della Serie A che si sono giocate alle 15: un pomeriggio pieno di goal per le squadre di Serie A e dove si sono visti dei risultati sorprendenti.

In particolare, non si ferma il Sassuolo, che vince pure a Verona; vittorie casalinghe per Roma e Inter, che superano Parma e Torino, mentre il Bologna vince in trasferta contro la Sampdoria. Questi i risultati e i marcatori: