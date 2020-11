Il Covid-19 colpisce ancora il nostro campionato: infatti, come tra le persone comuni, anche nel mondo del calcio il virus continua a dilagare e a colpire i calciatori.

L’ultima persona risultata positiva è il centrale del Cagliari Diego Godin: immediatamente, per lui, è scattata l’isolamento e la squadra è andata in bolla, come prevede il nuovo protocollo.

Dunque, Diego Godin salterà sicuramente la sfida di domani sera in cui si affronteranno Juventus e Cagliari.