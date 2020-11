L’attaccante della Roma Edin Dzeko è risultato nuovamente positivo al tampone di controllo effettuato ieri. Paulo Fonseca, quindi, dovrà fare ancora a meno del Bosniaco anche per le partite contro il Parma in campionato e il Cluj in Europa League. Il Messaggero evidenzia che si respira ottimismo per la sua presenza nella sfida contro il Napoli in campionato del 29 novembre.