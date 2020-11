Brutte notizie per Hellas Verona e Lazio in vista della ripresa del campionato di Serie A. Infatti, in seguito ai test effettuati dal ritiro della Nazionale serba, sono risultati positivi al Covid-19 Darko Lazovic e Sergej Milinkovic-Savic. I due calciatori sono in isolamento e seguiranno tutte le procedure dettate dal protocollo.