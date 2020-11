Brutte notizie in casa Roma. Dopo il tampone effettuato nella giornata odierna Edin Dzeko è risultato ancora positivo al Coronavirus, per cui non potrà, al momento, rientrare in gruppo. Nonostante il bosniaco abbia una bassa carica virale, non può tornare ad allenarsi con i compagni e deve restare in isolamento a casa. Come riporta il Corriere dello Sport, il giocatore si sta allenando da solo e non manifesta sintomi da quasi una settimana.

Domani effettuerà un nuovo tampone, difficile però che possa farcela per la sfida di domenica contro il Parma all’Olimpico. Questo anche perchè, qualora risultasse negativo, dovrà comunque sottoporsi a tutti i controlli medici del caso. Più probabile che rientri in Europa League, giovedì prossimo.