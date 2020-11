Inter, grana Brozovic: giocatore bloccato in Svezia e uomini contati a centrocampo

Altra grana per l’Inter di Antonio Conte, che si trova a fare i conti con il Covid-19 oltre che gli scarsi risultati in campo. Dopo Nainggolan, Bastoni, Young, Skriniar, Radu, Gagliardini e Padelli il nuovo positivo in casa Inter è Marcelo Brozovic, contagiato durante il ritiro con la sua nazionale.

Secondo quanto rivela il portale SportMediaset, il centrocampista nerazzurro sarà costretto a svolgere il periodo di quarantena in Svezia, dove è impegnato con la propria nazionale. Senza il via libera dall’Italia per un ritorno anticipato o una veloce negativizzazione, infatti, il giocatore salterebbe di sicuro Torino, Real Madrid e Sassuolo, lasciando la sua squadra in grandissima difficoltà a centrocampo.