Potrebbe saltare la prima panchina in Serie A: infatti, ci sono alcune squadre che sono partite con il freno a mano tirato e si sa che in certi momenti, l’allenatore è il primo a pagare.

In questo caso, potrebbe saltare la panchina della Fiorentina: infatti, i viola, nonostante un mercato importante e sontuoso, hanno conquistato solo 8 punti in 7 partite e, in particolare, hanno fatto fatica a mostrare un gioco ben delineato.

Questi due fattori potrebbero costare caro a Iachini, che, come riporta il Corriere dello Sport, potrebbe essere sostituito da Cesare Prandelli, pronto a firmare un contratto fino a fine stagione.