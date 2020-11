Lo Spezia batte in trasferta il Benevento per 0-3 e si prende tre punti pesanti in uno scontro diretto per la salvezza. Quarta sconfitta di fila per la squadra di Pippo Inzaghi, che cade al Vigorito sotto i colpi di Pobega e Nzola, che mette a segno una doppietta. Per il secondo si tratta delle prime marcature in Serie A.