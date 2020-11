La Juventus prende posizione anche contro la Lazio: in questi giorni, la Procura Federale sta indagando sulla squadra di Lotito, in particolare per tra calciatori che sono risultati positivi al tampone della Uefa, ma che erano negativi a quello prima della partita contro il Torino.

I bianconeri, prossimi avversari della Lazio, hanno ribadito che il protocollo va rispettato, mentre sembrerebbe che la Lazio non avesse posto in isolamento tutto il gruppo squadra. Questa situazione ricorda molto da vicino Juventus-Napoli: l’esito è incerto, ma la Juventus è pronta a mettersi dalla parte di Figc e Lega Calcio ancora una volta.