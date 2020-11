Champions League – L’Atalanta crolla sotto i colpi dei Reds: 5-0 al termine del match

Al Gewiss Stadium Gasperini recupera Hateboer e preferisce Palomino a Romero. Davanti il tandem Muriel-Zapata con Gomez a supporto. Klopp lascia Firmino in panchina e propone Jota in attacco, spazio anche ai baby Jones e Williams. Scelta azzeccata quella dell’allenatore dei Reds, trascinati due volte da Jota nel primo tempo, dove Sportiello nega il tris mentre Muriel è impreciso al tiro. Dopo l’intervallo a segno anche Salah e Mané prima della tripletta dello scatenato Jota. Serata sfortunata anche per Zapata, fermato prima dal palo e poi da Alisso. L’Atalanta di Gasperini travolta 5-0 al termine del match e viene agganciata al 2° posto dall’Ajax nel gruppo D.