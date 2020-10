Lazio alla ricerca della seconda vittoria consecutiva in Champions League. Questa sera affronteranno Il Club Brugge, con i quali si incontreranno per la prima volta nel calcio europeo, con la squadra belga che affronta per la prima volta una squadra italiana dalla sconfitta per 0-1 contro il Napoli nel novembre 2015 in Europa League. Inzaghi senza Luis Alberto e Immobile si affida a campo Akpa-Akpro e Caicedo. Nel Bruges assente Mechele, gioca Kossounou.

Ecco le formazioni ufficiali:

BRUGGE (3-5-2): Mignolet; Clinton Mata, Kossounou, Deli; Diatta, Vormer, Rits, Vanaken, Sobol; De Katelaere, Bonaventure. A disp. Horvath, Balanta, Krmencik, Lang, Schrijvers, Ricca, Okereke, Badji, Mechele. All. Clement.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Akpa Akpro, Parolo, Milinkovic-Savic, Fares; Correa, Caicedo. A disp. Furlanetto, Alia, Pereira, Bertini, Czyz, Franco, Pica, Muriqi. All. Inzaghi.