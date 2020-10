Esordio a Bergamo per la Dea in Champions League con un pareggio contro l’Ajax. Bella partita, molto vivace e con tante occasioni da una parte e dall’altra a inizio partita, poi alla mezz’ora Tadic sblocca su calcio di rigore. Poco dopo arriva anche il raddoppio dell’Ajax con Traoré, ma l’Atalanta non molla e nella ripresa, in sei minuti, trova il 2-2 con una doppietta di Zapata. Attualmente è a 4 punti nel girone D la squadra di Gasperini.