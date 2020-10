Dopo un primo tempo sotto tono l’Inter riesce comunque a portarsi a casa i tre punti in quel di Marassi contro il Genoa. Le reti di Lukaku e D’Ambrosio portano i nerazzurri a 10 punti in classifica e al terzo posto, in attesa dei risultati di Napoli e Juventus. Non ce la fa Maran che perde dunque 0-2 in casa.