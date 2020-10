Inter – Borussia: Conte perde Hakimi e corre ai ripari

Notte di campioni a San Siro. È la quinta volta che Inter e Borussia Monchengladbach si sfidano.

L’Inter in casa ha vinto solo due delle ultime 10 partite disputate in Champions League mente il Borussia Monchengladbach ha vinto una delle 6 precedenti sfide in trasferta in Champions League.

La situazione si è però complicata per l’Inter perché a poche ore dall’inizio, Hakimi è risultato positivo al coronavirus e i nerazzurri hanno perso una preziosa risorsa sulla fascia destra. Nonostante ciò la squadra di Conte spera di poter replicare una vittoria come quelle delle altre squadre di Serie A schierando la seguente formazione:

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Kolarov; Darmian, Barella, Vidal, Perisic; Eriksen; Sanchez, Lukaku. All. Conte.

BORUSSIA MOENCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Kramer, Neuhaus; Embolo, Hofmann, Thuram; Pléa. All. Rose.