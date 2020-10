Serie A Tim, i risultati finali: vince il Cagliari a Torino! Clamorosa rimonta dello Spezia

Sono appena terminate le due partite in programma alle ore 15 valevoli per la quarta giornata di Serie A Tim: il Cagliari di Eusebio Di Francesco vince in trasferta contro il Torino di Giampaolo per 3-2; ai granata non basta la doppietta di Belotti, perché i sardi la ribaltano con Joao Pedro e la doppietta di Simeone. Nell’altra partita, lo Spezia di Italiano ribalta la Fiorentina di Iachini da 0-2 a 2-2 con il goal nel secondo tempo di Farias.

Per la classifica, sia Spezia sia Fiorentina sia Cagliari vanno a 4 punti, mentre il Torino, che ha una partita in meno, resta a 0 punti.

Questi i risultati e i marcatori: