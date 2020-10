La sfida di domani, al San Paolo, dirà molto sulle ambizioni di Napoli e Atalanta, almeno per il campionato. Come ha scritto oggi La Gazzetta dello Sport, l’Atalanta vuole restare in vetta alla Serie A, prima della Champions.

E Gasperini, dal canto suo, vuole farlo anche grazie ai rientranti Miranchuk e Ilicic:

“Ora sì che Gasp può andare all in. Anche se forse nemmeno nel poker esistono così tante combo vincenti come nel mazzo del tecnico dell’Atalanta. Domani a Napoli, Gasperini avrà tutti gli assi a disposizione per la prima volta in stagione: dal ritrovato Ilicic ai recuperati Miranchuk e Piccini. Abili e arruolati per la trasferta al San Paolo, dove mancheranno solo i lungodegenti Gollini e Caldara, oltre al giovane portiere Carnesecchi. Vecchie e nuove facce per una Dea che vuole mantenere la vetta della classifica prima di tuffarsi in Champions”.