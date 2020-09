Tegola Milan, Ibrahimovic positivo al coronavirus

A poche ore dal match di qualificazione di Europa League contro il Bodo/Glimt, arriva una brutta notizia per il Milan. Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al Covid-19, lo ha riportato in anteprima il Corriere della Sera ed è stato confermato anche da Sky Sport. E’ il secondo giocatore rossonero ad aver contratto il virus, dopo Leo Duarte. La positività dello svedese è infatti arrivata in seguito al giro di tamponi fatto dopo la notizia del difensore; tutti gli altri sono risultati negativi. L’attaccante adesso andrà in quarantena, e non potrà scendere in campo nè stasera nè per le prossime partite. Napoli-Milan è all’ottava giornata di campionato, ma la speranza è ovviamente che Ibra possa guarire quanto prima. Ti aspettiamo in campo, Zlatan!