Dopo un match prevalentemente a senso unico, l’Inter batte 5-0 lo Shaktar Donetsk e approda in finale di Europa League. Partita gestita con tranquillità da parte dei padroni di casa, gli ospiti non hanno quasi mai impensierito i ragazzi di Conte, i quali hanno poi dilagato nella ripresa. I Nerazzurri sono la prima squadra italiana a giocare una finale di Europa League dopo 21 anni, l’ultima volta per l’Italia ci fu il Parma di Malesani (che poi si aggiudicò il torneo). All’ultimo round ci sarà da affrontare il Siviglia, squadra compatta che di Europa League ne sa qualcosa. La finale si terrà venerdì sera alle ore 21:00.