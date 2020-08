La storia tra Gonzalo Higuain e la Juventus non sta finendo nel migliore dei modi. Dopo una stagione negativa – condita da soli 11 gol stagionali –, l’addio del Pipita sembrava scontato, invece la sua voglia di rimanere potrebbe rivelarsi un vero e proprio peso per il club bianconero.

Intervistato da Club 947, il padre di Higuain – Jorge – ha detto che è «un’invenzione che la Juve non lo voglia più, finirà il suo contratto in bianconero». Tuttavia, da Torino credono che una delle vittime della rivoluzione della Juve possa essere proprio l’ex attaccante del Napoli.

Non va sottovalutato che Higuain percepisce ben 7 milioni di euro all’anno, uno stipendio non indifferente per un attaccante a fine ciclo di 33 anni. Anche per questo, ha scritto nelle ultime ore Tuttosport, Gonzalo è diventato una grana per la Juventus. Già ad aprile si parlava di una possibile rescissione del contratto, che però – stando alle parole di Jorge Higuain – il numero 21 bianconero avrebbe rifiutato.