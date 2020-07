Milan – Juventus, le formazioni: Zlatan dal primo minuto contro CR7

Alle ore 21.45 il calcio d’inizio del match tra Milan e Juventus. I bianconeri in campo per lo scudetto e i rossoneri per inseguire l’Europa League.

Milan e Juventus si incontrano viste alcune importanti battute d’arresto che hanno avuto.

Queste le formazioni ufficiali:

Milan (4-2-3-1): Donnarumma G.; Conti, Kjær, Romagnoli, Theo Hernández; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Paquetá, Rebić; Ibrahimović.

Juventus (4-3-3): Szczęsny; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanić, Rabiot; Bernardeschi, Higuaín, Cristiano Ronaldo.