Alle 19.30 si gioca Lazio-Lecce, partita valevole per la 31esima giornata di Serie A; questa sfida è vitale sia per il Lecce, che deve assolutamente rialzarsi dopo le 6 sconfitte di fila, ma anche per la Lazio, che vuole vincere per accorciare sulla Juventus, impegnata stasera. Nei salentini, torna titolare Saponara alle spalle di Falco e Babacar, mentre nella Lazio fuori Milinkovic e Correa, dentro Parolo e Immobile. Le formazioni ufficiali:

Lazio(3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi