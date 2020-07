La 30esima giornata di Serie A si apre oggi alle 17.15 con l’anticipo Inter-Bologna: l’Inter di Antonio Conte vuole andare a -1 dalla Lazio, sconfitta in casa dal Milan, mentre il Bologna di Mihajlovic si gioca le ultime, residue speranze di andare in Europa League; ora il settimo posto è distante 7 punti. Conte rilancia Brozovic dall’inizio a centrocampo ed Eriksen sulla trequarti; Mihajlovic, invece, conferma Barrow in attacco come punta e Soriano tra i pali. Queste le formazioni ufficiali:

Inter(3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro. All.Conte.

Bologna(4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Dominguez, Schouten; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. All.Mihajlovic.