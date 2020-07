Robin Gosens, esterno sinistro dell’Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo il successo sul Napoli:

“Sono felicissimo per la vittoria e per il gol, quest’anno ogni pallone che tocco in area va in porta. Pensiamo partita dopo partita, vogliamo dare una gioia ai nostri tifosi. Siami usciti bene dagli spogliatoi e abbiamo fatto due gol, loro non sono mai stati pericolosi se non da fuori area”.