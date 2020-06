TMW – Il Papu si ferma in allenamento: Gasperini valuta le alternative

Giovedì alle 19:30 ci sarà il match tanto atteso tra Atalanta e Napoli ma secondo alcune indiscrezioni rivelate dal portale tuttomercatoweb.com pare che, nell’allenamento odierno, il Papu Gomez ha preso una botta e si è fermato, ma le sue condizioni non preoccupano. Si tratterebbe di un fastidio al flessore destro invece per Palomino, che verrà valutato nella giornata di domani. “Se non dovesse farcela, Gasperini dovrebbe schierare Toloi, Caldara e Djimsiti in difesa contro il Napoli” riportano dal sito.