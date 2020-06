La Lazio ribalta il risultato e vince a Torino ma Immobile salterà il Milan

Con Simone Inzaghi squalificato per questa partita, in panchina va Farris, il suo secondo, la Lazio inizia in modo un po’ titubante. Dopo la sconfitta di Cagliari, la squadra di Longo invece deve trovare punti per tenere a bada le zone pericolose della classifica. Match sbloccato al 5′ da Belotti su rigore (fallo di mano di Immobile). Lazio pericolosa in un paio di circostanze che ci ha anche provato ma gol annullato ad Acerbi per fuorigioco.

Ma i biancocelesti vincono in rimonta e continuano a mettere pressione alla Juve. Pari di Immobile a inizio ripresa e sorpasso di Parolo al 72’. Immobile e Caicedo però vengono ammoniti e quindi saranno squalificati per il match contro il Milan.