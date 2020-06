Alle 17:15 si giocherà la prima partita di questa domenica: Milan-Roma. Le due squadre vengono da due vittorie e vogliono continuare la loro striscia positiva, il Milan per l’Europa League, la Roma per la Champions League. Il risultato di questa partita interessa e non poco al Napoli, in quanto i rossoneri tallonano gli azzurri, mentre i giallorossi sono diretti concorrenti dei partenopei per la Champions. Queste le scelte di Pioli e Fonseca:

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessiè, Bennacer; Castillejo, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic. All. Pioli.

Roma(4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Veretout; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All.Fonseca