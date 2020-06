Il Parma cala il poker a Marassi mentre Belotti trascina il Toro alla vittoria

Gli emiliani calano il poker e fanno 4-1 a Marassi. Archiviato l’1-1 di Torino, D’Aversa applaude lo scatenato Cornelius: tripletta e 11 gol in campionato, poi Sepe para il rigore a Criscito. Non sbaglia invece Falque dal dischetto per i rossoblù, ma Kulusevski cala il poker. Il Parma raggiunge il Milan al 7° posto e vede l’Europa, Genoa terzultimo insieme al Lecce.

A Torino invece la squadra di Longo strappa 3 punti preziosissimi in chiave salvezza battendo l’Udinese con un gol di Belotti nel primo tempo. I friulani non hanno affatto demeritato, Sirigu ha salvato il risultato in più di un’occasione ma c’è stato poco da fare. Il Toro sale a quota 31, l’Udinese resta a 28.