Atalanta e Roma all’ultimo fiato: trionfano le rivali azzurre

Giornata di rimonte all’ultimo fiato e purtroppo per il Napoli i risultati non sono così soddisfacenti come quelli del primo tempo.

A Bergamo, dal 5′ su una ripartenza della Lazio arriva l’autogol di De Roon, tradito da un cross teso di Lazzari. Il raddoppio arriva all’11° con un gran destro da fuori area di Milinkovic-Savic. Nel finale del primo tempo accorcia Gosens di testa. Nella ripresa Malinovskyi pareggia con una gran botta da fuori e all’80° Palomino completa la rimonta.

Mentre all’Olimpico, la Roma ricomincia il suo campionato con una vittoria: un retropassaggio sbagliato di Diawara spiana la strada a Gabbiadini per il vantaggio blucerchiato ma nella ripresa Dzeko ribalta il risultato con due reti al volo e arriva al gol numero 104 in giallorosso.