Federico Fazio, difensore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport: “Abbiamo voglia di ritrovarci in campo, non ci sono distrazioni. Pensiamo solo all’Europa League e a centrare la Champions. Siamo a meno tre dall’Atalanta, ma il distacco potrebbe aumentare domani sera visto che i bergamaschi recuperano il match col Sassuolo. Noi ci crediamo fino all’ultimo. Abbiamo dodici partite, sarà una grande sfida per noi. Abbiamo la voglia di tornare a giocare la Champions. Le motivazioni sono alte, abbiamo voglia di ripartire”.