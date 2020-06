Il giorno del suo primo ritorno a Napoli, da avversario, fu totalmente deludente. Era il 26 gennaio e la Juventus di Sarri perdeva al San Paolo per 2-1, dopo non essere riuscita a calciare in porta per novanta minuti. Solo un’incertezza di Meret su Ronaldo riaprì, negli ultimi minuti, una questione semplice: il Napoli aveva giocato meglio.

Parte da qui – secondo Sky Sport – la voglia di riscatto di Sarri per la finale di Coppa Italia, in programma mercoledì proprio contro la sua ex squadra. L’allenatore bianconero sta studiando il match e ha individuato fondamentalmente tre mosse da attuare.

Sarri ha chiesto ai suoi di non farsi sorprendere, non un’altra volta. La Juve proverà a giocare infatti la finale di Coppa nella maniera più sarriana possibile: con la difesa alta, corta quanto più possibile e con un pressing ultra-offensivo.