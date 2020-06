Gli avversari degli azzurri, la Juventus del maledetto ex Sarri, è già al lavoro per preparare la finale di mercoledì 17 a Roma: anche questo pomeriggio, come stamattina, la Juve ha fatto allenamento.

Coloro che hanno giocato venerdì sera hanno fatto una seduta defaticante, mentre tutti gli altri hanno fatto una seduta tattica; e come riporta Tuttomercatoweb, i tre indisponibili, Chiellini, Ramsey e Higuain, hanno fatto un lavoro differenziato ma sono tornati a correre e a toccare il pallone.

Quest’indizio è importante perché c’è ottimismo nell’ambiente bianconero sul recupero di questi tre calciatori, che potrebbero, in teoria, recuperare ed essere convocati per la sfida di mercoledì. Tutto dipenderà dalla condizione che mostreranno in questi due giorni di allenamento.