Samp, Ranieri: “Cinque sostituzioni? Ottime per evitare lo stress”

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media ufficiali del club blucerchiato:

“Le cinque sostituzioni sono una gran cosa. Il caldo e le partite ravvicinate portano il rischio di sfruttare troppo i calciatori. Quando ci saranno tre partite a settimana lo stress sarà notevole. Indicazioni mentali? Non ho voluto contrasti, ma non per il Covid dato che ci fanno tanti test a settimana. Lo scopo era fare rientrare i ragazzi in clima partita lentamente. Ora che sappiamo che il 20 ci sarà la prima partita incrementeremo”.