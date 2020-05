Udinese, Marino: “Soddisfatti delle decisioni. Cristallizzazione poco chiara”

Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha rilasciato un’intervista ad Udinese Tv: “Siamo soddisfatti delle decisioni prese. Il pericolo degli infortuni viene diminuito da questi ulteriori dieci giorni a disposizione per la preparazione. Si giocherà ogni tre giorni e sarà una situazione particolare, noi cercheremo di prepararci al meglio per affrontare questa sfida di disputare un terzo di campionato in poco più di un mese. Non è ancora chiaro, però, come si cristallizzerebbe la classifica nel caso in cui una delle squadre finisse in isolamento e non ci fosse più tempo per terminare il campionato senza rinviare ulteriormente il prossimo. Questo è sicuramente un fattore che andrà stabilito nel più breve tempo possibile”.