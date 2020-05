Brutte notizie in casa Milan: Zlatan Ibrahimovic ha subito un infortunio al polpaccio durante l’allenamento odierno. Stando a quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, nelle prossime ore lo svedese effettuerà tutti gli accertamenti necessari per valutarne l’entità. Il club rossonero si augura che non sia coinvolto il tendine d’Achille, ma il rischio c’è. Seguiranno aggiornamenti.