Siamo entrati in una settimana decisiva per il calcio italiano: in questi giorni Lega e FIGC si incontreranno con il ministro Spadafora e giovedì verrà fuori una data per la ripresa del campionato.

Inoltre, nei prossimi giorni, il Comitato tecnico scientifico approverà il protocollo per lo svolgimento delle partite e la ripresa del campionato. Però questi 2 non saranno gli unici eventi della settimana: infatti, martedì è in calendario un’Assemblea di Lega per decidere la data e soprattutto discutere di un piano B.

Stando a quello che riporta Repubblica, l’idea di fare play-off e play-out, paventata da Gravina, non piace molto ai club, non propensi a cambiare il format classico a campionato quasi terminato.

Dunque, c’è un’unica soluzione: finire la stagione regolare o interrompere il campionato così.