Luis Alberto è sicuramente uno dei protagonisti della cavalcata della Lazio verso lo Scudetto: l’incredibile serie di vittorie laziali prima della sosta forzata ha portato una città intera e una tifoseria a sognare lo Scudetto dopo 20 anni.

Parlando in una diretta su Instagram, il centrocampista spagnolo della Lazio ha parlato anche della lotta scudetto. Queste le sue parole:



“Abbiamo battuto la Juve 2 volte, siamo imbattuti da 22 partite; i numeri sono sotto gli occhi di tutti. Il nostro obiettivo era la Champions e, invece, stiamo lottando per lo Scudetto contro ogni pronostico. Ora non so se il campionato ripartirà o no, ma il nostro obiettivo primario è la Champions: una volta raggiunto questo, penseremo allo Scudetto”.