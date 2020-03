L’Inter si prepara alla sfida alla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Napoli e Antonio Conte sta scegliendo in questi giorni quali giocatori schierare e quale modulo( leggi qui per il modulo).

Come riporta Sky, Conte dovrebbe riconfermare il 3-5-2 ma i dubbi da sciogliere sono ancora molti: in porta gioca Handanovic, mentre in difesa con De Vrij e Skriniar c’è un ballottaggio Godin- D’Ambrosio. A centrocampo gli esterni saranno Candreva e Young, mentre al fianco di Brozovic giocheranno come mezz’ali Barella e Vecino, con Eriksen in panchina. Davanti la coppia sarà Lukaku-Lautaro.