A causa del sopravvento del Coronavirus nella Penisola Italica, anche le manifestazioni sportive ne hanno subito le conseguenze. Nella prossima giornata di Serie A, in cinque stadi si disputeranno partite a porte chiuse.

Nell’ordine:

Udinese-Fiorentina (Dacia Arena, Udine)

Milan-Genoa (Stadio San Siro, Milano)

Parma-Spal (Stadio Ennio Tardini, Parma)

Sassuolo-Brescia (Mapei Stadium, Reggio Emilia)

Juventus-Inter (Allianz Stadium, Torino)

Le restrizioni, però, questa volta non hanno coinvolto solo i match che verranno giocati in terra settentrionale, ma anche partite che si terranno in suolo meridionale. E’ il caso di Lecce-Atalanta, la cui trasferta è stata vietata ai tifosi della Dea. Lo riferisce il sito Tuttomercatoweb.