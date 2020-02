FOTO – Caos Juventus – I tifosi contro Sarri: chiedono l’esonero!

Che ci sia un po’ di astio tra i tifosi della Juventus e Maurizio Sarri ormai è cosa nota.

Il match contro il Lione non ha fatto altro che aumentare il loro disappunto nei confronti del tecnico.

Una partita in appanno ma gli errori arbitrali non sono mancati. In Champions League la squadra di Sarri perde 0-1 e i tifosi sono in rivolta su ogni social.

Continua la striscia di hashtag con #SarriOut.

Ma ci sono stati alcuni tifosi che hanno esagerato ed hanno accostato il nome del tecnico al virus che ha colpito la popolazione mondiale.