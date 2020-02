Dopo la sconfitta con il Napoli in Coppa Italia e la Lazio in campionato, l’Inter prova a riscattarsi in Europa League. La squadra di Antonio Conte scenderà in campo alle 18:55 sul campo del Ludogorets. Ecco la formazione ufficiale dei nerazzurri: (3-5-2) – Padelli, Godin, Ranocchia, D’Ambrosio, Moses, Vecino, B.Valero, Eriksen, Biraghi, Lautaro Martinez e Sanchez.