Al Via del Mare il Lecce supera 2-1 la Spal, nella gara valida per la 24a giornata di Serie A. Ad aprire le danze è il solito Mancosu, che su calcio di rigore porta in vantaggio i giallorossi a fine primo tempo. Gli spallini non impiegano molto a trovare la rete del pareggio, infatti, Petagna al 47° insacca e riporta il risultato sulla parità. Il gol vittoria arriva al 66° minuto grazie a Majer, che mette il pallone in rete su assist del’onnipresente Mancosu. Nuovo allenatore, vecchie abitudini: la Spal perde ancora e resta ultima in classifica a 15 punti. Sorride il Lecce, che abbandona la zona salvezza e si porta a 26 punti.