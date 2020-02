Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, quest’oggi si è lamentato in conferenza stampa riguardo l’arbitraggio italiano e alle accuse dell’opinione pubblica nei confronti della Lazio.

Di seguito le sue dichiarazioni:

Aiuti arbitrali? Abbiamo meritato quanto ottenuto. Noi non abbiamo più parlato di arbitri. Siamo usciti dall’Europa League per un rigore non dato contro il Celtic. Anche a Napoli, in Coppa Italia, ci sarebbe da recriminare per ore ma non sarebbe giusto”.