Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, la Juventus, in vista della prossima sessione di calciomercato estiva, starebbe pensando di portare a Torino il bomber argentino Mauro Icardi. I bianconeri, infatti, vogliono convincere il PSG a riscattare il cartellino dall’inter per poi cederlo proprio alla Juve in cambio di Miralem Pjanic. La partenza del bosniaco verrebbe poi colmata con Jorginho, pupillo di Maurizio Sarri dai tempi del Napoli.