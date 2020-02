“Sarri non è in discussione, anzi, il presidente ci tiene molto affinchè il tecnico conosca i migliori ristoranti di Torino, siamo entrambi convinti che Sarri non debba lasciare la Juventus. I cicli finiscono per rinnovarsi, non sempre si è vincenti ma ora siamo in linea con i nostri obiettivi. Su Ronaldo è un giocatore della Juventus e tale resterà, è incedibile cosi come Dybala, ci auguriamo possa diventare il Messi bianconero. Sulla questione Var siamo aperti a qualsiasi decisione pur di rendere tutto più funzionale“. Queste le parole del ds Paratici rilasciate ai microfoni di Radio Sport. Paratici ci ha tenuto a sottolineare la condizione di Sarri viste, probabilmente, le tante voci che circolano su un probabile cambio di panchina.