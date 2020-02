Partita davvero bella piena quella tra Milan e Juventus a San Siro. Dopo un primo tempo finito sullo 0 a 0 le due squadre per i restanti 45 minuti si sono affrontate a viso aperto, al 61esimo passa in vantaggio il Milan con Ante Rebic. Duro il rosso per Hernandez che costringe il Milan per gli ultimi 20 minuti in 10. Arriva poi il pareggio di Cristiano Ronaldo su al 91esimo.