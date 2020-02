Fiorentina, ancora Commisso: “Non voglio favori da nessuno, ma dobbiamo essere rispettati!”

(ANSA) – FIRENZE, 03 FEB – “Ci sono stati episodi contro il Genoa, contro il Napoli, contro l’Inter, e poi contro la Juventus dove sono un po’ scoppiato: forse dovevo scoppiare prima”. Lo ha detto Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, che al centro tecnico federale di Coverciano ha incontrato il presidente della Figc Gabriele Gravina. “E’ stato carino con noi”, ha spiegato Commisso, “mentre con Nicchi non ho parlato”.



Sia Gravina che il presidente dell’Aia Marcello Nicchi erano a Coverciano per la cerimonia della Panchina d’Oro . Di arbitri “questa è la prima volta di cui ne ho parlato e poi è successo quello che è successo”, ha aggiunto Commisso. “Io voglio bene al calcio italiano – ha proseguito – ma la Fiorentina deve essere rispettata. Non voglio favori da nessuno, ma credo che la città meriti rispetto da parte di tutti. Non più di tutti, ma uguale a tutti”. (ANSA).