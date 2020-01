L’inter a San Siro trionfa battendo per 4 reti a 1 un Cagliari impaurito che non è stato in grado di tenere testa alla squadra allenata da Conte, qualificandosi così ai quarti di finale con molta facilità. Partita dominata dai nerazzurri che non concedono spazi alla squadra avversaria costretta a difendersi per quasi tutta la durata della partita, tranne un piccolo guizzo nel secondo tempo che permette a Oliva di segnare il goal della bandiera.